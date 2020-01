Tchad : une fille de 8 ans violée par un homme à Moundou

Une fille âgée de 8 ans à été violée ce lundi par un homme d'une trentaine d'années. La scène s'est déroulée au quartier Doumbeur 1 dans la commune de Moundou, province du Logone occidental.



Ce sont les pleurs et le saignement de la jeune fille qui ont alerté les parents et les voisins qui ont conduit la victime dans les locaux de la municipalité du 4ème arrondissement.



Après constat de la gravité de la situation, il a été conseillé aux parents de conduire la victime au centre de santé le plus proche.



Le responsable du centre de santé Béthanie ayant jugé le cas assez grave, a référé à l'hôpital provincial de Moundou.



Alertés, les membres du comité de protection de l'enfant sont venus au chevet de la victime afin de constater les faits.



Selon le constat du comité, la victime perd beaucoup de sang et mérite d'être prise rapidement en charge mais le présumé auteur du viol s'est enfuit. Par conséquent, il n'y a personne pour supporter les frais. Le comité a donc plaidé auprès des autorités sanitaires afin de sauver la vie de l'enfant en attendant la suite de l'affaire.



La mère du présumé violeur a été arrêtée mais elle a été aussitôt libérée. Son fils étant majeur, elle ne peut pas assumer les conséquences de ses actes.