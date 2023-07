Tchad : une fillette de 3 ans tente d'éliminer son frère de deux mois

La mère a été alertée par les pleurs du bébé et s'est précipitée pour le rejoindre, découvrant alors sa fille de 3 ans avec un couteau à la main, affirmant clairement qu'elle voulait tuer son cadet.



La mère, interrogée sur les raisons de cet acte, a déclaré que sa fille était une criminelle. Elle a expliqué : "Cette fillette est une sorcière. Quand j'ai accouché de son cadet à l'hôpital et que nous sommes rentrés chez nous, elle est tombée malade immédiatement. Trois jours plus tard, elle m'a demandé à qui j'avais demandé la permission d'accoucher. J'ai été surprise par une telle question", a déclaré la maman.



Il s'agit de la troisième fois que la fillette commet un acte aussi grave. La mère explique : "La première fois, lorsque le bébé avait un mois, elle m'a dit qu'elle n'aimait pas mon bébé. La deuxième fois, elle m'a dit qu'elle voulait tuer mon bébé. Et ce matin du 3 juillet, j'ai lavé le bébé à 6h03 et je lui donnais son sirop car il avait un rhume. La fillette est venue me dire qu'elle voulait aussi du sirop, mais je lui ai dit que c'était réservé à son cadet car il était malade. Elle m'a demandé pourquoi je l'aimais plus que tout. J'étais confuse face à cette question. Ensuite, j'ai enveloppé le bébé dans une serviette pour le déposer dans son berceau. Mais à ma grande surprise, lorsque je suis sortie pour jeter l'eau avec laquelle j'avais lavé le bébé, j'ai entendu un cri strident venant du bébé. J'ai couru vers lui et là, imaginez ma surprise, sa sœur se tenait debout sur lui avec un couteau à la main."



Malgré les corrections et les punitions infligées par les parents, la fillette persiste en disant qu'elle veut tuer son frère. Selon les voisins, elle aurait hérité le caractère violent de sa mère, qui a déjà été condamnée à 18 mois de prison pour avoir torturé un de ses enfants. C'est en prison qu'elle aurait conçu cette enfant criminelle. Les voisins affirment que la mère récolte aujourd'hui les fruits de ses actions.



Les enfants sont comme des éponges, ils enregistrent tout ce qu'ils voient, ce qui peut être préjudiciable lorsque les parents se disputent ou tiennent des propos inappropriés en présence de leurs enfants. Ils ne savent pas ce qui les attend. Ainsi, une fillette de trois ans menace de mort son frère de deux mois. Qui sait ce que l'avenir leur réserve ?