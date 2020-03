Tchad : une grande chaîne de solidarité pour les soldats blessés

A N’Djamena, c’est une tout une chaine de solidarité qui s’est mise en place depuis l’annonce de l’évacuation de 47 soldats blessés dans l’attaque lundi dernier par Boko Haram d’une base militaire à Bohoma au Lac Tchad. Don de sang, cadeaux, nourriture, matériel, messages de soutien, les gestes citoyens affluent.



Dimanche, l’association des femmes dynamiques a rendu visite aux soldats soignés à l’hôpital d’instruction militaires aux soldats, afin de constater leur état de santé, leur apporter un soutien moral et leur remettre des dons.



Elle a remis un don composé de plusieurs centaines de kilos de produits alimentaires et non-alimentaires.



« Nous sommes touchés par l’attaque de Boko Haram contre le camp de nos forces de défense et de sécurité. Nous, nous sommes réunies pour les soutenir avec une petite contribution », a déclaré Hadje Sarrah Koulomallah, la présidente de l’association.



Elle a souhaité un prompt rétablissement aux soldats blessés, et a rendu un hommage aux morts.



Les militaires blessés et le personnel hospitalier ont fait part de tous leurs remerciements face à cette solidarité.



La Fondation Grand cœur a également apporté un don en matériel et produits alimentaires ce dimanche.