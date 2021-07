Tchad : une grosse pluie fait craindre le pire à N’Djamena

La pluie diluvienne qui s'est abattue ce jeudi 22 juillet 2021 sur N'Djamena fait nourrir de réelles inquiétudes. Au-delà de sa quantité, cette pluie fait craindre le pire pour les habitants de la capitale tchadienne. Alors que ses habitants vaquaient normalement à leurs occupations, une pluie diluvienne s’est abattue sur la ville.



Pendant presque six heures, cette tornade a plongé sous les eaux une grande partie de N’Djamena. Cette première grosse pluie qui fait craindre le pire a fait d'énormes dégâts, avec entre autres, des routes coupées et des maisons qui se sont écroulées. C'est la bonne évacuation des canaux qui a évité l'inondation dans certains quartiers de la ville.



Certaines avenues sont devenues impraticables, à l’exemple de l’avenue Mathias Ngarteri, appelé communément axe CA7, dans le 7ème arrondissement, et de l’avenue Goukouni Weddei, dans le 6ème. Même constat sur l’avenue Kondol, où des concessions riveraines se sont retrouvées complètement dans l’eau. Les efforts fournis par la population dans certains quartiers ont par ailleurs semblé vains.

À Boutalbagarar, dans le 7ème arrondissement de N'Djamena, des maisons sont submergées par les eaux de pluie. Cela étant, comme c’est la première pluie de la capitale tchadienne, les habitants de cette ville doivent s'attendre au pire dans les jours à venir.