Tchad : une importante quantité de produits prohibés saisis et incinérés par la Police nationale

Il s’agit notamment de boissons alcoolisées frelatées, de produits stupéfiants, de sachets de « Colorado », de cannabis (en herbe et en blocs), ainsi que de divers objets saisis lors de différentes opérations menées par les services de sécurité publique.



Parmi ces objets figurent également des faux billets, des téléphones portables et des documents administratifs falsifiés. L’opération d’incinération s’est déroulée sur un site situé à Gassi, dans la commune du 7ème arrondissement de N’Djamena.



Cette action s’est tenue sous la supervision du Procureur de la République, Moussa Abdelkerim Saleh, du Directeur général adjoint n°2 de la Police nationale, le contrôleur général Mourhal Sahir, du responsable de la lutte contre les stupéfiants, ainsi que de la maire adjointe de la commune du 7ème arrondissement, Mme Florentine Ngaoudjé.



Les produits incinérés sont composés de : 723 cartons de boissons alcoolisées frelatées ; 690 plaquettes de Diazépam ; 1 330 plaquettes de Tramadol 225 mg ; 10 sachets de Colorado et de cannabis en herbe ; 38 blocs de cannabis en herbe ; 165 boulettes de cannabis ; 15 500 comprimés d’Exol (Embazol) ; 540 plaquettes de Prégabaline 300 mg ; des produits aphrodisiaques ; 186 téléphones portables ; 217 faux billets de 100 dollars ; des faux billets de banque d’un montant total de 1 625 000 FCFA.



S’exprimant à cette occasion, le Procureur de la République, Moussa Abdelkerim Saleh, a salué l’action de la Police nationale qui, à travers des opérations de terrain méthodiques, a réussi à intercepter ces produits dangereux avant leur mise sur le marché. Dans un contexte marqué par des menaces sanitaires et une criminalité économique croissante, il a souligné l’engagement constant de la Police nationale dans la protection des citoyens, en particulier des jeunes, fortement exposés à ces substances toxiques.



Le procureur a également mis en garde les commerçants malintentionnés qui inondent les marchés de produits périmés, frelatés ou falsifiés, mettant ainsi en péril la santé publique et l’économie nationale. « Désormais, toute personne prise en flagrant délit de détention ou de commercialisation de produits interdits sera traduite devant la justice et punie avec la plus grande rigueur conformément à la loi », a-t-il averti.



Par ailleurs, le parquet a invité la population à collaborer pleinement avec les forces de sécurité, à dénoncer toute activité suspecte et à adopter une vigilance citoyenne. Il a rappelé que l’incinération de ces produits ne constitue pas un simple acte technique, mais un signal fort de l’État en faveur de la santé publique, de la justice économique et de la sécurité collective.



« Le parquet d’instance de N’Djamena restera toujours mobilisé aux côtés des services compétents afin de garantir que nul n’échappe à la loi et que chaque citoyen puisse vivre dans un environnement sain, digne et sécurisé », a-t-il conclu.