Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : une importante quantité de produits prohibés saisis et incinérés par la Police nationale


Alwihda Info | Par Hassan Abderaman - 15 Janvier 2026


Dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants et les produits illicites, la Direction générale de la Police nationale a procédé, ce jeudi 15 janvier 2025, à l’incinération d’une importante quantité de produits prohibés.


Tchad : une importante quantité de produits prohibés saisis et incinérés par la Police nationale
Il s’agit notamment de boissons alcoolisées frelatées, de produits stupéfiants, de sachets de « Colorado », de cannabis (en herbe et en blocs), ainsi que de divers objets saisis lors de différentes opérations menées par les services de sécurité publique.

Parmi ces objets figurent également des faux billets, des téléphones portables et des documents administratifs falsifiés. L’opération d’incinération s’est déroulée sur un site situé à Gassi, dans la commune du 7ème arrondissement de N’Djamena.

Cette action s’est tenue sous la supervision du Procureur de la République, Moussa Abdelkerim Saleh, du Directeur général adjoint n°2 de la Police nationale, le contrôleur général Mourhal Sahir, du responsable de la lutte contre les stupéfiants, ainsi que de la maire adjointe de la commune du 7ème arrondissement, Mme Florentine Ngaoudjé.

Les produits incinérés sont composés de : 723 cartons de boissons alcoolisées frelatées ; 690 plaquettes de Diazépam ; 1 330 plaquettes de Tramadol 225 mg ; 10 sachets de Colorado et de cannabis en herbe ; 38 blocs de cannabis en herbe ; 165 boulettes de cannabis ; 15 500 comprimés d’Exol (Embazol) ; 540 plaquettes de Prégabaline 300 mg ; des produits aphrodisiaques ; 186 téléphones portables ; 217 faux billets de 100 dollars ; des faux billets de banque d’un montant total de 1 625 000 FCFA.

S’exprimant à cette occasion, le Procureur de la République, Moussa Abdelkerim Saleh, a salué l’action de la Police nationale qui, à travers des opérations de terrain méthodiques, a réussi à intercepter ces produits dangereux avant leur mise sur le marché. Dans un contexte marqué par des menaces sanitaires et une criminalité économique croissante, il a souligné l’engagement constant de la Police nationale dans la protection des citoyens, en particulier des jeunes, fortement exposés à ces substances toxiques.

Le procureur a également mis en garde les commerçants malintentionnés qui inondent les marchés de produits périmés, frelatés ou falsifiés, mettant ainsi en péril la santé publique et l’économie nationale. « Désormais, toute personne prise en flagrant délit de détention ou de commercialisation de produits interdits sera traduite devant la justice et punie avec la plus grande rigueur conformément à la loi », a-t-il averti.

Par ailleurs, le parquet a invité la population à collaborer pleinement avec les forces de sécurité, à dénoncer toute activité suspecte et à adopter une vigilance citoyenne. Il a rappelé que l’incinération de ces produits ne constitue pas un simple acte technique, mais un signal fort de l’État en faveur de la santé publique, de la justice économique et de la sécurité collective.

« Le parquet d’instance de N’Djamena restera toujours mobilisé aux côtés des services compétents afin de garantir que nul n’échappe à la loi et que chaque citoyen puisse vivre dans un environnement sain, digne et sécurisé », a-t-il conclu.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 14/01/2026

Tchad : l'armée annonce 3 morts et 10 blessés dans ses rangs suite à l'accrochage à Korbol

Tchad : l'armée annonce 3 morts et 10 blessés dans ses rangs suite à l'accrochage à Korbol

Tchad : le Premier ministre reçoit le Haut conseil des chefferies traditionnelles Tchad : le Premier ministre reçoit le Haut conseil des chefferies traditionnelles 14/01/2026

Populaires

Tchad : "La situation est désormais sous contrôle" à Korbol, assure le CEMGA

14/01/2026

Tchad : l'armée annonce 3 morts et 10 blessés dans ses rangs suite à l'accrochage à Korbol

14/01/2026

Tchad : une bailleresse insolite et exigeante à Walia

14/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 14/01/2026 - Achta Mahamat

Tchad : l’amour aujourd’hui, engagement ou consommation ?

Tchad : l’amour aujourd’hui, engagement ou consommation ?

La transition énergétique africaine offre des opportunités La transition énergétique africaine offre des opportunités 13/01/2026 - NJ Ayuk

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter