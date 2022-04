Tchad : une jeune mère de 3 enfants se donne la mort à Abéché

Une jeune femme s'est donné la mort par pendaison ce lundi à Abéché, plus précisément au quartier Hayal Djabal dans le 2ème arrondissement.



Fatimé Hachim, âgée d'une trentaine d'années, s'est donné la mort hier, 18 avril, aux environs de 15 heures, par pendaison dans une montagne de Fatarane, non loin du marché à bétail situé au sud de la ville.



Le corps a été découvert ce midi et transféré à l’hôpital par la voirie urbaine.



Fatime Hachim laisse derrière elle trois enfants. Ses parents ignorent jusqu'à présent les raisons de son suicide.