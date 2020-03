Tchad : une journée culturelle de la langue Maba

L'association socio-culturelle et éducative pour le développement du Ouaddaï (ASCEDO) a organisé dimanche à N'DJamena, une journée culturelle de la langue Maba.



L'évènement a été placé sous le thème : "la langue maternelle est un outil d'unité et d'avancement". Il s'inscrit dans le cadre de l'édition 2020 de la Journée internationale de langue maternelle.



"La fonction principale d'une langue est de transmettre dans ses significations la culture de la société qui est considérée comme portant des valeurs des peuples qui constituent l'identité de la société et le fondement de son existence", a souligné Rabbani Issakha Haroun, président de l'ASCEDO.



Selon lui, "la pluralité linguistique étant une source de force pour l'humanité, elle incarne notre diversité culturelle et encourage l'échange de point de vue, le renouvellement des idées et l'expansion de notre capacité à visualiser."



Il a expliqué que reconnaitre et respecter la diversité linguistique et culturelle serait une contribution au renforcement de l'unité et de la cohésion des sociétés qui sont les bases pour parvenir à une paix plus durable à la fois dans la société elle-même et entre les sociétés.



En revanche, permettre l'exclusion ou la destruction d'une langue qui a contribué à la formation est une participation à la réduction d'une partie importante du patrimoine ainsi que de nombreuses implications intellectuelles et épistémologiques, liées à ce qui se cache derrière cette langue dans sa connexité avec les personnes, les lieux et l'histoire.



La langue maternelle est un outil "d'unité et d'évolution"



L'ASCEDO aspire à ce que tout le monde ait conscience de l'importance de sa langue maternelle. Elle estime que la langue ne doit pas être un obstacle à l'apprentissage.



L'association a lancé un appel au soutien moral et financier pour qu'elle puisse atteindre ses objectifs visant à promouvoir l'apprentissage de la langue Maba.