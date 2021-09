Tchad : une journée d'orientation des jeunes organisée à Mongo

Une journée d'orientation a été organisée ce samedi 18 septembre par Edu-Métier au sein de l'université Polytechnique de Mongo. Elle a vu la présence des autorités administratives notamment le maire de la commune urbaine de Mongo, les jeunes issus des différents horizons ainsi que d'éminentes personnalités.



Fawzi Idriss, président du comité d'organisation, a expliqué que cette journée est un cadre de réflexion, de débat et de résolution sur la problématique de l'employabilité des jeunes.



"Le chômage est d'actualité. Le ministre en charge de la fonction publique affirmait il n'y a pas longtemps que la fonction publique est saturée et nous savons que le secteur public ne pourra pas prendre tout le monde. Les organisations non gouvernementales sont en nombre très limité alors que le secteur privé offre d'énormes opportunités", a affirmé Fawzi Idriss.



Selon lui, l'ignorance dans ce domaine de création d'emploi freine les ambitions et tout simplement le développement économique du pays. "Beaucoup de jeunes de ma génération continuent de croire que le terrain privé de création d'emploi nous est hostile. On a peur d'oser même. Entreprendre, entreprise sont des vocables familiers qu'on emploie au quotidien sans comprendre véritablement le sens et l'applicabilité", a relevé Fawzi Idriss.



Prenant la parole, le maire de la commune urbaine de Mongo, Hassan Souleymane Adam, a déclaré que la ville de Mongo souffre de beaucoup de maux. Il a expliqué quel les défis du pays seront relevés avec la jeunesse.