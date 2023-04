Tchad : une journée de lecture du Coran pour la paix à Abéché

Ce 30 Avril 2023, l'Association Toumaï Abéché Info pour la paix et le développement a organisé une séance de lecture du saint Coran devant la mosquée Ousman Ibni affane du terrain de lycée national franco-arabe d'Abéché. Plusieurs membres de l'association ainsi que des invités ont lu le Coran à quatre reprises.



Cette séance a pour but d'implorer le Dieu tout-puissant de préserver la paix, la sécurité et la stabilité dans le pays et surtout de permettre aux Tchadiens de vivre dans l'harmonie et la cohésion sociale.



Le président de l'Association Toumaï, Abakar Kabouche, a indiqué que son organisation travaille à la recherche de la paix et de la cohabitation pacifique entre les différentes communautés de la province. Il a donc exhorté tous les Tchadiens à cultiver l'esprit de pardon et l'amour pour promouvoir davantage la paix et la tranquillité dans le pays. Abakar Kabouche a également remercié les membres de l'association Toumaï Abéché Info pour leur présence lors de cette séance de lecture du saint Coran. À noter qu'une grande "fatia" a été dite pour la paix dans la province et dans tout le pays.