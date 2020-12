Tchad : une journée de prévention des conflits agriculteurs-éleveurs à Laoukassy

Laoukassi est l'une des sous-préfectures qui connaissait le plus de problèmes agriculteurs-éleveurs dans la province du Logone Occidental. "Avant 2017, il y avait chaque année des morts. Quand on a organisé la première édition, on avait pour objectif de finir ces deux saisons avec zéro décès. Dieu merci, on a pu tenir ce pari avec le concours de tout un chacun", souligne le sous-préfet qui évoque une baisse de 15% des conflits ; quatre blessés et zéro décès ces deux dernières années.



La 2ème édition vise à trouver des solutions pour diminuer considérablement le nombre de destructions de champs pendant la saison pluvieuse.



"Le plus grand problème vient des transhumants des provinces voisines. Quand ils viennent, ils dévastent les champs. On aimerait trouver quelques solutions qu'on avait déjà préconisé pour essayer de les mettre en pratique dès juin prochain", précise Ali Barkaï Saleh.



L'évènement de demain va être marqué par une cérémonie de distinction d'éleveurs et agriculteurs qui ont joué un rôle majeur dans la cohabitation pacifique, en n'ayant aucun conflit sur les trois dernières décennies. "On les a considéré comme des ambassadeurs de la paix dans leur zone. Demain nous allons essayer de les distinguer devant le gouverneur pour leur concours en faveur de la cohabitation et de la consolidation de la paix", annonce le sous-préfet.