Tchad : une maison d'arrêt de 1200 places inaugurée près de N'Djamena

Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, a inauguré vendredi la maison d'arrêt correctionnelle de Klessoum, en présence de plusieurs officiels.



Située à la sortie Est de N'Djamena, la maison d'arrêt dispose d'une capacité de 1200 places (femmes, hommes et mineurs). Elle est également équipée d'un terrain de sport, d'un château d'eau de 100 m2, des lieux de culte et des centres de formation.



Construite sur une superficie de 34.000 m2, la maison d'arrêt comporte plusieurs compartiments pour détenus de haute sécurité, VIP et mineurs.



Selon le ministre de la Justice Djimet Arabi, le lieu de détention répond aux normes internationales en matière de détention.



Des dons de matériels (nattes, matelas, moustiquaires) ont été remis aux gestionnaires de la maison d'arrêt en faveur des détenus.