Tchad : une mission d’information du ministère de la Jeunesse et des Sports dans le Mayo Kebbi Est

Cette mission est effectuée dans le cadre du projet « Renforcement des relations intergénérationnelles et interpartis pour une participation civique et politique des jeunes dans un environnement sécurisé et de paix ».



Ce projet, d’une durée de 24 mois, est mis en œuvre à Bongor. Il vise principalement le renforcement de l’environnement institutionnel favorable à la participation des jeunes filles et garçons aux mécanismes de prise de décision, et des cadres de collaboration promouvant la gouvernance inclusive, et contribuant au dialogue entre la jeunesse et les acteurs des institutions publiques.



La mission conduite par la directrice générale adjointe de la jeunesse du ministère de la Jeunesse et des Sports, Kadjidja Abdraman Koko a décliné son objectif au secrétaire général de la province du Mayo Kebbi Est, Djingar Gaspard.



Pour elle, l’objectif général assigné à cette série de séances d'informations est de renforcer les capacités des autorités judiciaires et forces de l’ordre, à travers des sujets en lien avec les sensibilisations, la mobilisation sociale pour le respect, la protection et la sécurité des jeunes dans l’espace public.



Appréciant l’objet de la mission, le secrétaire général, Djingar Gaspard a trouvé louable cette visite. A cette occasion, plusieurs institutions ont été rencontrées par la mission, à savoir : la commune de Bongor, le commissariat central de la police, la justice et les organisations des jeunes. Partout où la mission est passée, les problèmes que rencontrent les jeunes ont été évoqués.