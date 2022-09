Tchad : une mission de la CNJT auprès de la jeunesse de Mao

La délégation a eu une rencontre avec les leaders des jeunes le 22 septembre 2022 au centre des ressources numériques de Mao. Elle a vu la présence du délégué de la jeunesse et des sports du Kanem, du représentant de l'ONAJES, Younouss Mahamat Tanko et du secrétaire général de la commune de Mao, Seid Mahamat.



L'objectif de cette mission est de sensibiliser les Jeunes de la province du Kanem sur les rôles de la jeunesse pendant et après le Dialogue national inclusif et souverain (DNIS) et de mettre en place un comité préparatoire de l'assemblée générale provinciale du CNJT.



La cérémonie a pris fin avec la mise en place d'une équipe de huit personnes du comité préparatoire du CNJT dont trois filles.