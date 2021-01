Tchad : une mission de la direction générale de la gendarmerie au Sila

Le directeur général de la gendarmerie nationale, le général Djontan Marcel Hoïnati, poursuit sa mission provinciale. Il est arrivé dimanche dans la ville de Goz Beida où il a tenu une réunion de travail avec les responsables et chefs de service de la Légion de gendarmerie n° 22.



Au centre de la rencontre figurait la situation sécuritaire. Les phénomènes les plus récurrents dans la province sont la détention massive d'armes de guerre par les civils, les braquages, vols de motos, conflits intercommunautaires et recel des biens volés à Ndjamena et ailleurs.