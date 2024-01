Tchad : une mission du CEQOCDA rencontre les responsables des organisations caritatives de Sarh

Le Centre de Contrôle de Qualité des Denrées Alimentaires (CEQOCDA) a tenu ce 23 janvier, une rencontre avec les responsables des organisations caritatives de la ville de Sarh.



L’objectif de cette mission est d’évaluer le système de production des denrées alimentaires des producteurs et productrices qui font de la transformation des produits locaux, en vue d’un accompagnement à la certification, et faciliter l’accès de ces derniers aux services du CEQOCDA.



Au nom de toutes les organisations, Mme Nguéndoyom Mbaidene Géraldine, présidente de la Maison d’Assistance aux Filles Mères, Femmes Désœuvrées et Enfants Défavorisées, a remercié le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et le CEQOCDA, pour leur soutien indéfectible pour la transformation des produits locaux.



Le directeur de contrôle de qualité microbiologique des aliments, eaux et boissons, Ballet Samson, par ailleurs chef de mission, souligne que son institution a aussi pour mission de sensibiliser les producteurs et productrices aux bonnes pratiques d’hygiènes, dans la fabrication des produits locaux.



Ballet Samson précise que le Programme des Nations Unies pour le Développement, vient en soutien depuis quelques mois déjà, à certaines organisations féminines de la ville de Sarh qui exercent dans la transformation des produits locaux à mettre sur le marché des denrées alimentaires de bonne qualité.



Ceci pour la santé de la population Ballet Samson invite la population du Moyen-Chari à consommer les produits qui sont transformés localement. Il faut noter que le même travail se fera le mercredi 24 janvier 2024 à Koumra chef-lieu de la province du Mandoul.