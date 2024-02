Tchad : une mission du NEPAD pour appuyer le processus de restructuration du FSPPI

Dans le cadre des activités du Fonds Spécial de Préparation des Projets d’Infrastructures (FSPPI), une mission de travail du NEPAD séjourne au Tchad, du 26 au 28 février 2024. L’objectif de celle-ci à N’Djamena est d’appuyer le FSPPI sur son processus de restructuration, et aussi, nouer un partenariat pour les actions futures.



C’est dans cette optique que les travaux techniques entre les deux parties ont été ouverts le 26 février 2024 par le directeur général du FSPPI, Dr Issa Doubragne. Pour le directeur général du FSPPI, l’arrivée de la mission du NEPAD permettra à son institution de présenter les projets phares en termes d’infrastructures routières.



Compte tenu de sa position géographique, le Tchad représente un maillon important pour les corridors intégrés en Afrique, a-t-il déclaré. A l’entame des travaux entre les deux équipes, le Plan d’action prioritaire PIDA a été présenté, permettant ainsi de mieux cerner les besoins en infrastructures en Afrique, et aussi les différents corridors sur le continent africain.



Sur les 09 corridors en Afrique, le Tchad renferme 02 corridors, à savoir le corridor Dakar-NDjaména-Djibouti et le corridor Tripoli-Cape_Town. Pour sa part, le NEPAD entend désormais appuyer et accompagner le FSPPI dans les études de projets, ainsi que la recherche des financements, à travers les bailleurs de fonds.