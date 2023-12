Tchad : une mission du projet LAHAM NADIF sensibilise les agro-pasteurs à Abéché

L'objectif de la mission dans cette partie du pays est de sensibiliser et d'informer les agro-pasteurs sur le démarrage du projet LAHAM NADIF dans les prochains jours. Ce projet vise à accompagner les jeunes et les femmes en vue de leur insertion professionnelle durable dans les filières locales de viande de qualité, notamment dans les zones de Ndjamena, Moundou, Mongo et Abéché.



Le mardi 26 décembre 2023, une rencontre s'est tenue avec les représentants des groupements et coopératives de la province du Ouaddaï. Cela s'est déroulé dans la salle de réunion de la mairie d'Abéché en présence du 3e adjoint au Maire de la ville, Daoud Doungous Taguilo, et de plusieurs autres invités.



Lors de son intervention, le coordinateur du projet LAHAM NADIF, Djekombaye Emilien, a indiqué que ce projet contribuera à la création d'emplois chez les jeunes et les femmes en les accompagnant dans leur insertion professionnelle dans les filières locales de viande de qualité.