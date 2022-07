Tchad : une nouvelle déléguée de la femme installée dans la province du Salamat

Aux termes du décret n° 2084 du 15 juillet 2022, Mme Mahamat Kodbé née Mansouk Djimé, est nommée déléguée provinciale de la femme, de la famille et de la protection de l'enfance du Salamat, en remplacement de Fatimé Ali Outmane.



La sortante a lors de son discours bilan, relevé quelques réalisations faites pendant son passage dans la province du Salamat, pour améliorer les conditions de vie de la population.



Installant la nouvelle déléguée, le gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam l'exhorte à traduire dans les faits, la politique du gouvernement de transition axée essentiellement sur le social et la question de la femme.



Prenant officiellement service, la nouvelle déléguée provinciale, Mme Mahamat Kodbé née Mansouk Djimé, remercie les plus hautes autorités du pays pour la confiance accordée à sa personne.