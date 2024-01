ANALYSE Tchad : une nouvelle ère commence avec Succès Masra

Par Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant. - 12 Janvier 2024



À un tournant décisif de l'histoire politique du Tchad, le général Mahamat Idriss Deby Itno, président de Transition, a nommé Succès Masra au poste de Premier ministre le 1er janvier 2024, marquant ainsi une avancée significative vers la transition démocratique.

Autrefois un leader de l'opposition et président du parti Les Transformateurs, Masra est revenu d'exil dans le cadre d'un accord de réconciliation, remodelant son rôle dans la politique tchadienne. Cette analyse détaillée explore les aspects multiformes de ce développement transformateur, déballant le contexte historique, les implications de l'approbation inattendue de l’homme politique au référendum constitutionnel, et les défis auxquels est confronté le délicat cheminement du Tchad vers la démocratie.



Jeunesse et carrière

La jeunesse de Succès Masra a été marquée par une éducation diversifiée entre le Tchad, le Cameroun et la France. Après des études d'économie, il entame une carrière à la Banque africaine de développement (BAD), où il devient économiste en chef. Cependant, sa trajectoire a pris un tournant significatif en 2018, lorsqu’il a démissionné de son poste pour se lancer dans la politique tchadienne.



Le 29 avril 2018, Succès Masra fonde Les Transformateurs. Plus qu'un simple mouvement d'opposition, ce parti politique était une plate-forme à travers laquelle Masra visait à unir les Tchadiens à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Sa vision était claire : transformer le Tchad en une social-démocratie fonctionnelle. Le parti s'est rapidement imposé comme un remarquable critique du régime d'Idriss Deby, qui avait été largement critiqué pour son autoritarisme, son manque de démocratie et ses allégations de corruption.



A l’approche de l’élection présidentielle de 2021, Deby annonce sa candidature pour un sixième mandat consécutif. Masra, invoquant la Constitution tchadienne de 2018, s'est opposé à la candidature de Deby, qui violait la clause de limitation du mandat. Lorsque Masra présente sa candidature, celle-ci est rejetée par la Commission électorale nationale indépendante, ce qui a conduit à des manifestations violemment réprimées. Masra cherche alors refuge à l'ambassade des États-Unis à N'Djamena, pour sa sécurité pendant six jours.



La mort subite d’Idriss Deby, le 20 avril 2021, a marqué un tournant. Le gouvernement et la Constitution ont été dissous et le Conseil militaire de transition, dirigé par le fils de Deby, Mahamat Déby, a été créé. Masra s'est farouchement opposé à cette décision, la dénonçant comme un coup d'État. Il a appelé à mettre fin au régime Deby, au copinage et à une transition démocratique.



Au lendemain de la mort de Deby, des manifestations ont éclaté à N'Djamena, contre la présence des troupes françaises accusées de soutenir la junte au pouvoir. Les Transformateurs, aux côtés de la société civile, ont soutenu ces manifestations, ce qui a entraîné une répression gouvernementale qui a fait plusieurs victimes. Le parti de Masra a été suspendu, mais a été réintégré en janvier 2023.



L’année 2022 a été marquée par une série de manifestations et une annonce dramatique de Deby visant à prolonger son mandat, déclenchant des réponses violentes qui ont coûté des vies. Fuyant au Cameroun et s'installant finalement aux États-Unis, Masra a poursuivi son opposition depuis l'étranger.



En août 2023, il a exprimé son intention de retourner au Tchad, avant le référendum constitutionnel. Cependant, les révélations d'un mandat d'arrêt international l'accusant d'incitation à la haine, et de tentative d’atteinte à l'ordre constitutionnel, ont suscité des inquiétudes quant à sa sécurité. Les menaces du Conseil militaire de transition ont contraint Masra à retarder son retour.



Malgré les menaces, Masra a signé un accord avec le gouvernement tchadien en octobre 2023, négocié par la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC)). Cet accord lui accorde l'amnistie et le droit de retourner au Tchad. Des critiques ont émergé au sein de l'opposition, accusant Masra d'exonérer le gouvernement de toute responsabilité quant à sa réponse aux manifestations.



La nomination de Masra : une lueur d'espoir ou un coup d'échec politique ?

L'annonce par le secrétaire général de la présidence, Mahamat Ahmat Alabo, de la nomination de Masra au poste de Premier ministre constitue un moment majeur dans l’histoire politique du Tchad, et une étape importante dans la stabilité de la région. Cependant, cette décision n’a pas été sans controverse. Les partis d'opposition prennent leurs distances avec Masra, et les inquiétudes quant à sa capacité à influencer le général Deby, jettent une ombre sur l'engagement du gouvernement en faveur d'un véritable progrès démocratique. Les associations de la société civile s'inquiètent de l'influence perçue des liens militaires au sein du gouvernement de transition, qui pourraient entraver le cheminement de la nation vers une démocratie authentique.



La vision de Masra pour le Tchad : équilibrer les priorités et les défis

Sans se laisser décourager par le scepticisme, Succès Masra affirme que sa nomination ne diminue en rien son engagement envers les idéaux démocratiques. Ses priorités immédiates incluent la résolution des grèves des enseignants en cours, l’amélioration des conditions de vie des civils, la lutte contre la pénurie de carburant et la supervision de la mise en œuvre d’une amnistie générale pour les personnes arrêtées lors des manifestations d’octobre 2022. La complexité de ces défis souligne l’équilibre délicat entre les préoccupations socio-économiques immédiates, et l’objectif plus large d’établir un cadre démocratique solide.



Le dévoilement du nouveau gouvernement : continuité et transformation

La composition du gouvernement nouvellement formé, présentée par le secrétaire général de la présidence, Mahamat Ahmat Alhabo, comprend à la fois des visages familiers et des changements subtils. Avec 41 ministres, dont 5 ministres d’État et 11 secrétaires d’État, le gouvernement souligne son engagement en faveur de l’inclusivité. L’accent est notamment mis délibérément sur la promotion des femmes et des jeunes dans ses rangs, reflétant un engagement en faveur d’une représentation ethnique diversifiée. Cette approche nuancée vise à équilibrer continuité et transformation, répondant aux appels en faveur d’un « gouvernement de transformation », plutôt que d’une simple « continuation ».



Malgré ces indicateurs positifs, des inquiétudes persistent au sein de la société civile. Neitobei Bidi Valentin, président du Parti africain pour la paix et la justice, a exprimé son scepticisme quant au processus de consultation qui a conduit à la formation du nouveau gouvernement. Il s'est demandé si le général Deby avait véritablement consulté Masra, qui fait état de préoccupations plus larges, quant à l'influence des personnalités militaires au sein du gouvernement de transition.



Cependant, dans une démonstration surprenante et convaincante de solidarité, le nouveau Premier ministre tchadien a renoncé à son salaire officiel. Au lieu de gains personnels, Masra a choisi d’affecter l’intégralité de son salaire de Premier ministre au financement d’une bourse sociale qui bénéficiera aux citoyens des 23 provinces du Tchad. Les chiffres monétaires exacts ne sont pas divulgués, en raison de la nature confidentielle des données budgétaires pour les responsables du gouvernement tchadien.



Le chemin à parcourir est inconnu pour l’instant, et la nomination de Succès Masra au poste de Premier ministre affectera sûrement la vie de millions de Tchadiens. Reste à savoir si ce sera pour le pire, ou pour le meilleur.







