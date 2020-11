Tchad : une opération de salubrité va mobiliser 5600 personnes à N'Djamena

Le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, le maire de la capitale et les maires des dix communes d'arrondissement ont lancé dimanche une opération de salubrité et d'assainissement dénommée "N'Djamena donne l'exemple".



L'opération va mobiliser 5600 agents de nettoyage durant une semaine.



"À travers cette activité, nous interpellons non seulement les citoyens de N'Djamena mais tous les citoyens des autres villes pour que tout le monde puisse suivre cet exemple", explique Adoum Forteye Amadou, délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena.



L'opération a débuté par la destruction d'un restaurant construit anarchiquement aux abords de la Place de la nation.



Des sites spécifiques sont retenus dans les dix arrondissements de N'Djamena pour le déroulement de l'opération.