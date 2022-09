TCHAD

Tchad : une organisation demande au PCMT d'agir pour éradiquer les conflits éleveurs-agriculteurs

Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 19 Septembre 2022

Le président de l'association "Tchad Havre de paix", Saddam Ahmat Djouma, appelle les plus hautes autorités de la transition à plus de fermeté et à poser des actes forts afin de contenir voire éradiquer le phénomène des conflits éleveurs-agriculteurs.