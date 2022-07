Tchad : une pétition pour exiger un congrès extraordinaire du parti FAR

Le congrès a notamment pour objectif de se pencher sur l'avenir du parti et l'alternance à sa tête. Lancée le 29 juin, la pétition a été signée par des membres de la plupart des provinces.



Le 20 juillet, le président du (FAR, Ngarlejy Yorongar, a signé une décision suspendant son chef de cabinet, Kemnoudji Ngadjadoum Daniel, du parti. Il est reproché à Kemnoudji Ngadjadoum Daniel plusieurs faits selon la décision : incitation à la révolte au sein du parti, non-paiement de ses cotisations, troubles et injures et espionnage par l'intermédiaire d'un journaliste.



Kemnoudji Ngadjadoum Daniel n'a pas encore réagi publiquement à sa suspension.



Le 7 juillet, l'historique opposant au défunt président Idriss Deby a été reçu par le chef de la transition au Palais présidentiel. À la sortie d'audience, Ngarlejy Yorongar a affirmé avoir évoqué les problèmes au sein de son parti avec le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Deby.