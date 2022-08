TCHAD Tchad : une politique nationale culturelle envisagée

Alwihda Info | Par Mbaïnaïssem Gédéon - 2 Août 2022



Un atelier de trois jours a été ouvert à Ndjamena, avec pour objectif de construire un secteur culturel plus solide et plus résilient, ancré dans les perspectives de développement durable, ainsi que de promotion de la solidarité.

En prélude au dialogue national inclusif, le ministère de la Culture et de la Promotion de la diversité, en partenariat avec l'Organisation des Nations-Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO), a organisé un atelier de validation de la politique culturelle au Tchad, à l’hôtel Radison Blu.



C’est le ministre d’État en charge de la Réconciliation nationale et du Diaologue, Acheikh Ibn Oumar, représentant le Premier ministre de Transition, qui a lancé officiellement l’atelier. L’atelier qui se déroulera en trois jours au Palais du15 janvier, aura pour objectif de construire un secteur culturel plus solide et plus résilient, ancré dans les perspectives de développement durable, ainsi que de promotion de la solidarité, de la paix et de la sécurité, conformément à la vision présentée dans le rapport programme commun avec l’UNESCO.



Le rapport fait référence aux ressources culturelles en tant que biens communs mondiaux. Le représentant du représentant de l'UNESCO au Tchad, Adjanohoun Maxime Joseph Richard, explique que la culture occupe une place prépondérante, transcrite en particulier dans l'Axe 1 qui porte sur le Renforcement de l'unité nationale. Cet axe repose par ailleurs sur : la promotion d'une culture de paix et de cohésion nationale, et la promotion des valeurs culturelles et le redimensionnement du rôle de la culture comme levier de développement inclusif.



Quant à la ministre de la Culture et de la Promotion de la diversité, Ndogonna Mbakassé, la Charte pour la renaissance culturelle africaine, 2006 dit que « toute communauté humaine est régie par des règles et des principes fondés sur la culture, et la culture doit être perçue comme un ensemble de caractéristiques linguistiques, spirituelles, matérielles, intellectuelles et émotionnelles de la communauté humaine ou d'un groupe social.

Elle englobe en outre l'art et la littérature, les modes de vie, les manières de vivre en communautés, les systèmes de valeur, les traditions et les croyances ».



Pour cela, elle souligne que la conception et la formalisation d'un document de politique culturelle est une nécessité pour un développement harmonieux et soutenu du secteur, permettant à l'Etat, de disposer d'un outil indispensable à la mobilisation des ressources, à la protection et à la promotion de la culture nationale. Pour clore son propos, elle exhorte les participants et participantes à une forte implication pour une appropriation des opportunités qui s'offrent à travers la Culture.



Lançant l’atelier, le représentant du Premier ministre de Transition, le ministre d’État chargé de Réconciliation nationale et du Dialogue, Acheikh Ibn Oumar invite les participants et participantes à s’investir pour que le document de la politique culturelle du Tchad, soit une référence africaine lors de la conférence mondiale sur les politiques culturelles et le développement durable, MONDIACULT 2022, qui se tiendra à Mexico en septembre prochain.





Dans la même rubrique : < > Tchad : le PCMT reconnait des "manquements et faiblesses" qui freinent le développement ​Tchad : la farine Yes n'est pas cancérigène Tchad : les autorités invoquent le "dérèglement climatique" face aux inondations Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)