TCHAD

Tchad : une réforme radicale pour imposer l’arabe et le français aux futurs bacheliers


Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 25 Septembre 2025



Le ministère de l’Éducation nationale et de la Promotion civique, dirigé par Aboubakar Assidick Choroma, impose à partir de la rentrée scolaire 2025-2026, l’enseignement intégral du bilinguisme en classe de Terminale.

Selon une note circulaire datée du 12 septembre 2025 (Réf. N°00/5/PR/PM/MENPC/SEENPC/SG/2025), l’arabe devient obligatoire dans toutes les Terminales des lycées francophones, et le français le devient dans les Terminales des établissements arabophones.

Une mesure présentée comme l’application stricte de la Constitution, de la Loi N°16/PR/2006 et du Décret N°1639/PR/MENPC/2018. L’objectif affiché est clair : aucun futur bachelier, qu’il soit en filière générale ou technique, ne pourra échapper à cet enseignement.

Le gouvernement veut garantir que chaque élève maîtrise les bases de la seconde langue officielle, afin de promouvoir une jeunesse bilingue et renforcer la cohésion nationale. Mais cette décision soulève de nombreuses interrogations. Pourquoi ne pas instaurer cet enseignement dès la maternelle ou le primaire, plutôt que d’attendre l’année d’examen ?

De plus, l’application pratique pose problème : la majorité des établissements, publics comme privés, n’enseignent l’arabe ou le français qu’une fois par semaine. Plusieurs élèves et anciens bacheliers dénoncent une mesure symbolique qui, selon eux, ne résout pas le déficit structurel du bilinguisme au Tchad.

Enfin, un défi majeur reste entier : le manque criard d’enseignants qualifiés, notamment en province. Comment le ministère entend-il recruter et déployer des professeurs capables d’assurer cet enseignement dans toutes les régions, alors que beaucoup préfèrent rester à N’Djamena ? La note circulaire marque un tournant, mais son efficacité dépendra de la volonté de l’État à investir réellement dans le bilinguisme dès la base et dans tout le pays.


