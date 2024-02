Tchad : une rencontre pour contrecarrer le phénomène des enfants soldats

Le Centre International de Recherches sur la Prévention des Enfants Soldats de Dahkla (Maroc), a organisé une rencontre d'échange avec les journalistes, les chercheurs universitaires et les sociétés civiles, ce 12 février 2024 à l'Ecole Normale Supérieure de Ndjamena.



Cette rencontre était essentiellement axée autour des questions portant sur l’éradication du phénomène des enfants soldats, les préventions au monde et particulièrement en Afrique et au Tchad. Ce Centre a été inauguré le 31 mars 2022, au Maroc et regorge différentes corporations issues des différents horizons, à l'échelle internationale.



Le Pr Abdelkader Filali, enseignant de sciences politiques et des relations internationales à l'Université d'Ottawa (Canada), souligne que l'objectif de cette rencontre, est de mener des recherches pour contrecarrer le phénomène des enfants soldats dont la violence s'exerce sur les enfants innocents, où leur renaissance est violée, leurs rêves chamboulés par des agendas politiques.



Il rappelle que les questions qui doivent interpeller les différentes couches issues de cette rencontre, pourront apporter des préventions à ce phénomène d'enfants soldats, arrêter les conflits. Cela s'impose comme une mission pour tout le monde, pour sauver cette catégorie de personnes qui souffrent dans la société.



Le Pr Abdelkader Filali réitère que ce Centre intervient comme un avocat d'une catégorie des personnes qui souffrent en silence. Le Centre est également ouvert à tous les chercheurs tchadiens qui veulent mener des recherches, et des études dans le cadre de la prévention des conflits, et également la lutte contre l'enrôlement des enfants soldats.