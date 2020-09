Tchad : une reprise apaisée attendue à l'Université de N'Djamena pour rattraper le retard

Le secrétaire exécutif de l'Union nationale des étudiants tchadiens (UNET), section de l'Université de N'Djamena, Aziber Malloua, se veut rassurant pour la reprise des activités académiques. Selon lui, la reprise permettra de rattraper le retard causé par la suspension des cours suite à la pandémie de Covid-19.



"Je tiens à vous rappeler que les Masters ont repris depuis le 1er juillet 2020. C'est donc un sentiment de joie qui nous anime tous avec mes camarades étudiants, après avoir passé 5 mois à la maison", explique-t-il.



Le Bureau exécutif de l'UNET section de l'Université de N'Djamena dit ne pas se reconnaitre dans certaines déclarations estudiantines et s'insurge contre "tous ceux qui se lèvent pour des intérêts égoïstes dans le but de perturber le bon fonctionnement de l'année académique".



Aziber Malloua demande aux étudiants d'être vigilants et de ne pas céder aux manipulations de ce qu'il qualifie de "groupuscules" dont "les meneurs sont des "étudiants" qui ont perdu leur statut d'étudiant depuis belle lurette".



Face au grand retard accumulé, c'est une reprise apaisée que souhaite Aziber Malloua. Il exhorte les étudiants à se mettre résolument au travail et à ne pas être distraits.