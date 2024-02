Tchad : une réunion du comité de pilotage sur la sécurité alimentaire se tient à Bol

Dans le cadre du Projet d'appui à la sécurité alimentaire, à la nutrition et la consolidation de la paix durable dans les provinces du Lac Tchad, Hadjer Lamis et Chari Baguirmi, financé par l'Agence Française de Développement (AFD), il se tient depuis ce matin à Bol, une réunion du comité de suivi opérationnel.



Prennent part à cette réunion, les autorités traditionnelles, les responsables de service déconcentrés de l'État, membres du comité provincial d’action, des leaders de la société civile et les représentants des ONG partenaires du Projet.



Pour le premier adjoint au maire de la ville de Bol, Idriss Isaka Keleye, ce Projet vient en appui pour améliorer les conditions de vie de la population. Pour sa part, le directeur de programmes de l'ONG ACORD Tchad, représentant le directeur exécutif, Mahamat Moussa Absakine Gadaya, a mentionné que cette réunion permet aux participants de prendre connaissances sur la mise en œuvre du Projet, ainsi que l'état d'avancement des activités prévues à réaliser durant l'année 2.



Le préfet de département de Mamdi, Mahamat Béchir Mahamat représentant le gouverneur a relevé que c’est une occasion de faire des analyses constructives, en vue des orientations et des recommandations pertinentes permettant d'améliorer la qualité de la mise en œuvre et le suivi du projet.



Il a exhorté les participants d'être attentifs, participatifs et constructifs pendant le déroulement de cette importante réunion du comité de suivi opérationnel, pour renforcer la bonne gouvernance et la réussite de ce Projet.



Né de la coopération entre le gouvernement de la République et l'Agence Française de Développement, ce Projet est mis en œuvre par le partenaire associé du Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement Terre Solidaire (CCFD -TS).