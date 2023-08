Tchad : une semaine culturelle pour soutenir l'éducation et l'entrepreneuriat à Kelo

L'objectif global est de contribuer à l'épanouissement de l'établissement en enrichissant la documentation de la bibliothèque, en orientant les étudiants dans leur choix de filières et en les initiant à l'entrepreneuriat.



La cérémonie d'ouverture a été marquée par les discours du Président du Comité d'Organisation, Moussa Mahamat, qui a exprimé sa gratitude envers Mahamat Zougoul, Proviseur du Lycée Littéraire de Kelo, Guinabei Philémon, Directeur de la Radio Bargadje, Weinda Dey, Directrice du CEG Féminin, ainsi que d'autres personnes pour leur soutien pendant la période de préparation de la semaine.



Le Président de l'Association, Ababa Kolsou Emmanuel, a appelé tous les anciens élèves du Lycée Moderne de Kelo, où qu'ils se trouvent, à contribuer en offrant un livre pour renforcer la bibliothèque. Il a également remercié les autorités locales pour leur engagement en faveur de la réussite de l'événement.



Le Proviseur du Lycée Littéraire de Kelo, Mahamat Zougoul, a souligné que le Lycée Moderne de Kelo est l'un des meilleurs établissements du Tchad, avec un taux de réussite au baccalauréat de 76,96% et cinq mentions bien. Il a encouragé les anciens élèves et les autres à soutenir leur école.