Tchad : une semaine de la femme pensée autrement par la team Wildona

« Proposer des pistes de solution aux problèmes de cohésion sociale et à la réconciliation nationale », c'est l'objectif de célébration de la Semaine de la femme initiée par la team Wildona, en mettant la femme tchadienne à l'honneur.



L'événement se déroule du 7 au 12 mars 2023.



Dénommée semaine culturelle et récréative, c'est une toute première édition qui s'ouvre dans un village artistique au lieu-dit Calypso centre des opérations de la team Wildona.



Un programme culturel diversifié est au menu de cette Semaine, dont des ateliers et des causeries-débats animés par des femmes tchadiennes, connaissant leur important apport à l'éducation.



L'occasion donne aussi l'opportunité aux femmes leaders d'aborder la question du genre. C'est aussi un cadre propice pour la sensibilisation autour de l'épanouissement de la femme, pour éradiquer les maux qui minent directement l’éducation, laissant des répercussions négatives au sein de la société tchadienne.



Pour joindre l’utile à l’agréable, des artistes musiciens proposent des concerts à cet événement tout le long de cette semaine à partir de 17 heures.