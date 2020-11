Tchad : une société dépossédée de ses engins sur son site de Baoré, elle réclame justice

Le directeur général de la SONACIM, bien qu'ayant reçu la lettre, n'a daigné répondre jusqu'à ce jour. Le 10 novembre 2020, la SOCA apprend que ses engins sont en train d'être enlevés de son site de Bouré. N'étant pas au courant de ce qui se passe, Me. Syvanus Bassoumba, le conseil de la SOCA, a aussitôt saisi le Procureur général de Moundou qui coiffe la juridiction de Pala. Celui-ci s'est renseigné et on lui a fait comprendre que c'est le Procureur de Pala qui a pris des réquisitions pour autoriser l'enlèvement. C'est ainsi que le Procureur général de Moundou a dit à son collaborateur de Pala qu'il s'agit d'une propriété privée. Il a ordonné l'arrêt de l'enlèvement des engins. Ce qui a été fait.



Me. Sylvanus Bassoumba s'est donc aussitôt rendu à Pala pour en savoir plus. Le Procureur de Pala lui fait comprendre qu'il y a une ordonnance du Président du Tribunal de Pala qui a été remise au gardien de la SOCA. Le conseil de la SOCA dit ne pas être au courant de l'ordonnance. Le Procureur de Pala aurait alors indiqué que si la notification est remise au gardien, c'est qu'elle ne respecte pas la procédure et qu'il fallait reprendre.