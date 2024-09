Tchad : une soirée inoubliable au restaurant Coffee House le 14 septembre prochain

Le prestigieux restaurant Coffee House, niché au cœur de la capitale tchadienne, Ndjamena, près du rond-point deuxième station, au sein de la boulangerie Hyba, prépare un événement exceptionnel pour le 14 septembre 2024.



Une soirée qui promet d'être mémorable avec la présence de l'humoriste de renommé Tik Dengue. L'entrée pour cet événement exclusif est fixée à 10 000 FCFA, offrant aux convives une expérience unique et divertissante.



En plus de la performance de Tik Dengue, plusieurs artistes talentueux seront également présents pour enflammer la scène : Beyan Vino, Presta Rap, Panel, Mr Man, Maki Black T, Lyguy, Black Ten, Souzi, Le Griot, Kadeux Ahmat Mb, Wawy B et Docteur Mad.



Pour la réservation des billets, afin de ne pas manquer cette soirée inoubliable, il faut contacter l'équipe du restaurant Coffee House au +235 61029818. Il s’agit d’une opportunité à ne pas manquer pour tous les amateurs de bonne cuisine, de divertissement et de moments inoubliables.