Tchad : une tournée de sensibilisation pour le recensement dans la Tandjilé Centre

Dans le cadre de l'enrôlement des électeurs, Andigué Tchiroué Manas, citoyen de la diaspora et membre du Bureau politique national du MPS, a entamé ce mardi 13 octobre 2020 une tournée de sensibilisation dans le département de la Tandjilé Centre.



Béré est la première étape de cette tournée. L'objectif est d'expliquer à la population l'importance du recensement pour la révision du ficher électoral.



Face à l'assistance, le chef de mission Andigué Tchiroué Manas souligne que le vote est un droit et un devoir pour tout individu qui habite dans un pays.



Andigué Tchiroué Manas de renchérir que pour participer au vote, il faut avoir sa carte électeur. Et pour avoir sa carte électeur, il faut absolument se faire recenser.



Le chef de mission appelle toute la population en âge de voter du département de la Tandjilé Centre à sortir massivement pour se faire enrôler, afin de gagner les échéances futures.