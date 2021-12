Tchad : "une transition qui dure peut être elle-même source d'instabilité" (RDP)

Le parti Rassemblement pour la démocratie et le progrès (RDP) a organisé la 7ème convention ordinaire couplée à son 30ème anniversaire ce 27 décembre 2021 au Palais de 15 janvier de N'Djamena sous le thème : « insuffler une nouvelle dynamique au parti pour les perspectives plus grandes ».



Le président sortant, Mahamat Allahou Tahir, a souligné que le plus important pour le parti est d'organiser des élections libres et transparentes dans un climat apaisé, permettant le retour à une vie constitutionnelle normale. Une transition qui dure peut être elle-même source d'instabilité, estime Mahamat Allahou Tahir. Il souhaite qu'elle aboutisse le plus vite possible à son terme.



Conformément aux engagements pris, l'histoire politique du Tchad ne doit plus s'écrire à coups de conflits ou d'ambitions insensées et destructrices. Mais, à travers des victoires électorales incontestables et sereines, gages de stabilité a indiqué Mahamat Allahou Tahir.



Mahamat Allahou Tahir a souligné qu'ils sont pleinement engagés dans cette transition avec toute bonne volonté. Ils s'efforceront d'apporter leur contribution au gouvernement et au Conseil national de transition (CNT). Il a exhorté les pilotes de la transition à organiser un dialogue national inclusif avec la participation de la diaspora et des mouvements armés.



Mahamat Allahou Taher a déclaré qu'ils apprécient le retour d'exil de nombreux tchadiens et leur souhaitent une bonne réinsertion dans leur pays.