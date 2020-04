Tchad : une unité des urgences gynécologiques et pédiatriques inaugurée à N'Djamena

Une unité des urgences gynécologiques et pédiatriques a été inaugurée mercredi au Centre Hospitalier Universitaire de la Mère et de l’Enfant à N'Djamena. La cérémonie a eu lieu en présence notamment de la Première Dame et du ministre de la Santé publique.



Le complexe dispose de 95 lits et comprend un service d’accueil, des salles de consultations gynécologiques et pédiatriques, des salles de mise en observation, une salle avec cinq box d’accouchement, un laboratoire, une pharmacie, un bloc opératoire avec deux salles d’opération, un service de radiologie, deux bureaux pour médecins et infirmiers, des salles pour le staff et des magasins.



L'unité des urgences gynécologiques et pédiatriques a été construire à l'initiative de la Fondation Grand Coeur.



Selon la secrétaire générale de la Fondation Grand Cœur, Habiba Sahoulba, la construction de ces urgences est l’un des plus grands projets réalisés par son organisation.



La Première Dame Hinda Déby a lancé un appel aux partenaires pour permettre d'équiper les 30% de matériel restant.