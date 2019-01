Tchad : une vingtaine d'institutions et ministères désormais en ligne

Le ministère des Postes et des Nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) à travers l'Agence de développement des technologies de l'information et de la communication (ADETIC) a doté une vingtaine de ministères et grandes institutions de sites internet et d'adresses e-mails professionnels pour leur permettre de communiquer et de donner plus de visibilité à leurs activités. La cérémonie de restitution a eu lieu le 31 décembre 2018 à l'hôtel Résidence, à N'Djamena.



Des points focaux ont été formés pour chaque administration afin d'assurer une communication efficace. Ils auront pour mission d'alimenter et animer les sites internet.



"Ceci constitue une première étape dans le développement et la promotion de l'exploitation des services en ligne. Nous avons traversé un long chemin ensemble pour arriver à ce résultat. D'autres chemins nous attendent. Nous comptons sur vous pour avancer ensemble et réussir à atteindre notre destination qui est le Tchad que nous voulons", a expliqué la directrice des NTIC du ministère, Tomboye Ibrahim Mahamat Itno.



"L'administration électronique est une véritable opportunité pour réduire les coûts tout en améliorant la qualité des services. C'est un chantier qui s'inscrit pleinement dans le cadre de la réforme de l'Etat. Notre administration publique gagnerai pleinement à s'inscrire dans cette dynamique mondiale", a déclaré la ministre des Postes et des NTIC, Ndolenodji Alie Naimbaye.



Les points focaux ont reçu leur attestation de fin de formation à l'issue de la cérémonie.