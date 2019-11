Tchad : vaccination contre la péripneumonie bovine et la peste de petits ruminants à Am-Timan

La Délégation Provinciale de l'Élevage et des Productions Animales du Salamat a organisé ce mercredi 20 novembre, la campagne de vaccination contre la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) et la peste de petits ruminants (PPR). La cérémonie a été présidée par le secrétaire général de la province du Salama,t Maab Mara.



Après la campagne lancée officiellement contre les deux maladies par le Ministère de l'Élevage et des Provinciale le 11 octobre 2019 à Koundjourou dans le Batha, la province du Salamat a lancé ce mercredi la campagne de vaccination pour une durée de 10 jours.



La cérémonie a eu lieu au marché à bétail en présence des autorités civiles, militaires, chefs traditionnels et éleveurs venus de plusieurs localités. Lors de son intervention, le Délégué provincial de l'Élevage et des Productions Animales, Mahamat Bichara a précisé que le Salamat étant une zone de concentration des mouvements de troupeaux, elle mérite un suivi vaccinal sérologique et épidémiologique.



C'est dans ce cadre que le ministère de l'Élevage et des Productions animales et ses partenaires à savoir : la banque mondiale et l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l’Agriculture (FAO), interviennent en faveur des provinces frappées par le phénomène des "retournés" de la RCA dont le Salamat figure en bonne place.



Lançant officiellement la campagne, le secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara a déclaré que la péripneumonie contagieuse bovine et la peste de petits ruminants tuent chaque année les animaux en grand nombre, brisant l'espoir de plusieurs familles et réduisant d'une manière significative l'économie du Tchad.



Maab Mara d'ajouter que face à la destruction à grande échelle du cheptel tchadien, le Président de la république Idriss Deby Itno a décidé d'arrêter cette hémorragie économique en vaccinant systématiquement tous les animaux. Ainsi, ces maladies ne seront qu'un mauvais souvenir.



Pour donner le coup d'envoi et rendre la campagne de vaccination effective, le secrétaire général de la province du Salamat a inoculé des doses de vaccin à quelques animaux.