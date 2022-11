Tchad : vente de carburant au bord des rues, une activité de survie pour les femmes

Une table de fortune en bois, des bouteilles d'eau usagées qui servent de bidons de carburant et un récipient avec une encoche pour faciliter l'écoulement ; tel est le "kit" qui permet de s'adonner à cette activité.



Ce phénomène prend de plus en plus d'ampleur. Le manque d'emploi et la pauvreté poussent ces pauvres femmes à s'exposer du petit matin jusqu'à tard dans la nuit dans les rues.



Le constat est réel comme l'explique une femme âgée à Alwihda Info : "je n'ai qu'une seule fille et ma fille est devenue veuve. Personne ne s'occupe d'elle, c'est moi qui m'occupe d'elle et de mes petits enfants".



La fille de cette vendeuse vient subitement de perdre son mari. La famille n'a d'autre choix que de prendre ses responsabilités et d'opter pour la vente de carburant au bord des routes afin de survivre.



"Je ne force personne à nous secourir, même le gouvernement. Le gouvernement sait très bien que dans ce pays, ce sont les femmes qui souffrent autant que les hommes. S'il veut nous aider, qu'il soit la bienvenue sinon, Dieu merci, je suis contente de mon petit travail", souligne la vendeuse.