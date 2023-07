Tchad : vers l'élaboration du plan provincial de développement sanitaire de la Tandjilé

Ces discussions s'inscrivent dans le cadre de la politique nationale promue par le gouvernement tchadien, dans le but d'améliorer les indicateurs de santé grâce à la mise en place de soins de santé primaires, pour atteindre rapidement la couverture sanitaire universelle et les objectifs de développement durable.



Dans son discours d'ouverture, Moregombaye Mbaibede Théophile, représentant du délégué provincial de la santé publique et de la prévention de la Tandjilé, a souligné que cet atelier de trois jours permettra aux facilitateurs de mettre en marche le processus conduisant à l'élaboration du plan provincial de développement sanitaire de la Tandjilé.



En ouvrant les travaux, le préfet intérimaire du département de la Tandjilé Est, Abdelaziz Tchang-lang Tokama, a souligné que cet atelier est à la fois un exercice fastidieux et exaltant. Il a encouragé les participants à faire preuve de courage, d'assiduité et surtout à participer de manière constructive.