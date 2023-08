Tchad : vers la création de périmètres pastoraux pour réduire les conflits au Batha

Le mercredi 16 août, la mission ministérielle dirigée par le Professeur Abderahim Awat Atteib, accompagné du Gouverneur de la Province de Batha, a fait escale à Ati. Le jeudi 17 août 2023, cette délégation a poursuivi son parcours en se rendant à Ifenat, une localité située dans le département de Ouadi-Rimé, à plus de soixante kilomètres de la ville d’Ati. À Ifenat, le préfet du département, le Colonel Abderamane Issa Daoukarda, a accueilli la délégation.



Lors de cette étape, le Ministre s'est adressé à la communauté locale pour expliquer l'objectif de sa visite ainsi que l'initiative envisagée par le Ministère pour la création de périmètres pastoraux. Cette démarche vise à contribuer à la résolution des conflits entre agriculteurs et éleveurs.



En retour, la population locale a exprimé sa gratitude envers le Ministre pour son intérêt envers leur situation. Ils estiment que la mise en œuvre de ce projet contribuera non seulement à atténuer les difficultés qu'ils rencontrent pendant la période de soudure, mais aussi à retarder la migration précoce vers le sud.



Les éleveurs ont profité de cette occasion pour exprimer leurs inquiétudes concernant l'arrêt brusque des pluies depuis plusieurs semaines.



Le Gouverneur de la Province de Batha, le Général Djimta Ben Dergon, a exprimé son souhait d'une mise en œuvre rapide de ce projet. Il a assuré le Ministre de son engagement personnel en vue de garantir son succès dans sa circonscription administrative, qui est une zone d'élevage par excellence.



Après avoir pris note des doléances et des préoccupations des communautés locales, le Ministre de l'Élevage et des Productions Animales, le Professeur Abderahim Awat Atteib, a souligné que la visite sur le terrain a permis de constater que les terres ne sont pas pleinement exploitées. À l'issue de la mission, des démarches seront entreprises en vue de concrétiser ce projet ambitieux.