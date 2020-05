Tchad : vers la fermeture de l'usine des BDT de Moundou ? Le personnel préoccupé

Les délégués du personnel des Brasseries du Tchad (BDT) usine de Moundou, les représentants des associations des grossistes des produits des BDT et les représentants de l'association des détenteurs des bars et alimentations du Logone Occidental ont tenu lundi une rencontre à Moundou.



La crise qui secoue les BDT était au coeur de la rencontre qui s'est tenue dans les locaux de l'UCCT. Les participants entendent parler d'une même voix afin d'éviter la fermeture de l'usine de Moundou. Ils comptent transmettre leurs doléances à la ministre en charge du commerce et de l'industrie.



Selon Guilaou Keiba, secrétaire général provincial de l'UST du Logone Occidental, un cri de coeur est lancé face à cette menace qui pèse sur les BDT du Logone car celle de Moundou est "menacée de fermeture."



"Face à cette situation, nous ne pouvons rester les bras croisés", dit-il. L'objectif est de sauver le personnel et ceux qui vivent de cette activité.



"Si la situation est débloquée, les choses doivent repartir à la normale. Au cas contraire, c'est là où nous changeons notre vitesse", indique Guilaou Keiba.



"Moundou est en train de tomber économiquement"



Les syndicalistes affirment avoir tiré la sonnette d'alarme, notamment lors de leur discours du 1er mai : "Si le gouverneur n'agit pas, Moundou est en train de tomber économiquement". Après l'Assemblée nationale, ils entendent écrire prochainement au Président de la République pour attirer son attention.