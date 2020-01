Tchad : vers la levée de la grève des travailleurs ce jeudi

La grève des travailleurs est en voie de suspension au Tchad. Elle n'a toutefois pas encore été suspendue par la plateforme syndicale revendicative.



Cette suspension de la grève interviendra dans l'après-midi, au cas où le gouvernement et les partenaires sociaux parviennent à signer un accord, selon le porte-parole de la plateforme syndicale revendicative.



Le président de la République Idriss Déby a reçu mercredi les partenaires sociaux, 48 heures avant l'expiration du délai fixé pour parvenir à un accord.



Après 1h30 de discussions, un accord a été trouvé à l'issue de la rencontre. Initialement réduites de 35 %, les AGS sont rétablis à 20% en janvier 2020 et 15 % en juillet de la même année. Réduits de 50%, les indemnités et primes de responsabilité sont restaurées respectivement à 15% en janvier, 20% juillet 2020 ainsi que 15% en juillet 2021.