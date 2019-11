Tchad : vers une réserve contre le risque de chute importante des recettes pétrolières

Un projet de loi portant mécanisme de lissage des prix et de la production pétrolière, a été examiné jeudi par le Gouvernement en conseil des ministres. Le texte a été soumis par le ministère des Finances et du Budget.



L’objectif du projet de loi est d’établir un cadre de référence pour gérer les recettes pétrolières dans le but de réduire l’impact de la volatilité des prix et des volumes de production pétrolière sur l’économie tchadienne.



Ce mécanisme est conçu pour faire face au risque de chute importante des prix du pétrole qui ont souvent une répercussion sévère sur les recettes pétrolières et sur la capacité de l’État à faire face à ses engagements. Le mécanisme permet au Gouvernement d’être en mesure d’atténuer les conséquences d’un choc négatif des prix du pétrole comme par le passé.



"Il est prévu un compte spécial de lissage des prix et de la production pétrolière afin de constituer une réserve contre le risque de chute importante de recettes", souligne le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Oumar Yaya Hissein.



Le mécanisme de lissage des prix et de la production pétrolière, découle des engagements souscrits par le Tchad auprès de la Banque Mondiale, permettant au pays d’encaisser un appui budgétaire supplémentaire en début de l’année prochaine.