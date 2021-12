Tchad : vers une société civile responsable et crédible au Borkou

Après 8 jours de formation sur le renforcement des capacités des organisations de la société civile, une quarantaine d'organisations issues de différentes couches sociales de la place ont été outillées.



Des attestations de fin de formation ont été décernées lors de cette cérémonie aux participants. Au nom des bénéficiaires, Korei Hemchi Dogori, a remercié tous ceux qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de la mise en place dudit projet.



Représentant le coordonnateur du PASOC, Mahamat Mahamat Issa, indique que les modules dispensés sont fondamentaux pour l'épanouissement des organisations de la société civile. "Les connaissances acquises permettront à terme aux organisations de la société civile d'accroître leurs compétences et j'ose croire que les participants peuvent former les membres de leurs organisations respectives", ajoute-t-il.



Le gouverneur de la province du Borkou, le général Hassane Saleh Algadam Aldjinedi, rappelle que faire de la société civile un partenaire responsable, crédible et informé de la vie économique, politique et sociale du pays afin d'accroitre la participation citoyenne dans le processus de prise des décisions et suivi au niveau local et national est l'objet primordial du PASOC. Il invite les participants à véhiculer les valeurs de la paix et du vivre ensemble pour un développement sain pour tous.