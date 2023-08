TCHAD Tchad : vigilance sur l'excès d'engrais chimiques dans les pratiques agricoles

Par Ahmat Abdoulaye - 24 Août 2023



L'utilisation croissante d'engrais chimiques dans l'agriculture tchadienne ces dernières années suscite à la fois des avantages et des inquiétudes.

Les agriculteurs du Tchad ont adopté cette méthode pour augmenter leurs rendements et améliorer la qualité de leurs cultures. Cependant, cette pratique soulève des préoccupations, quant à ses impacts sur l'environnement et la santé humaine.



Les engrais chimiques contiennent des éléments nutritifs essentiels tels que l'azote, le phosphore et le potassium, nécessaires à la croissance des plantes. Ils permettent de fournir rapidement ces éléments aux cultures, stimulant ainsi leur développement.



Selon Yamtemadji Ngaradoumadji, ingénieur en développement rural spécialisé en agronomie, l'utilisation excessive des engrais chimiques et des pesticides, par les agriculteurs, entraîne des conséquences néfastes pour les sols, l'environnement et la biodiversité.



Les engrais et pesticides renferment plusieurs minéraux qui ne sont pas tous absorbés par les plantes lors de leur application. L'accumulation de ces substances dans le sol et sur les cultures menace la vie microbienne. Par exemple, une forte teneur en acide sulfurique et chlorhydrique dans le sol peut éliminer les bactéries telles que le rhizobium, responsables de la fixation de l'azote atmosphérique (un engrais naturel pour les légumineuses).



Les éléments non absorbés par les plantes sont emportés par les pluies et se répandent dans l'environnement. Cela contribue au réchauffement climatique en provoquant des émissions de gaz à effet de serre, et à la contamination des eaux souterraines et de la nappe phréatique par infiltration dans le sol.



En outre, l'utilisation excessive d'engrais chimiques peut déséquilibrer la biodiversité des sols. Certains types d'engrais favorisent la croissance de certaines plantes au détriment d'autres, perturbant ainsi les écosystèmes souterrains et réduisant la diversité des espèces et la fertilité des sols à long terme.



Sur le plan de la santé, une utilisation abusive d'engrais et de pesticides peut engendrer la présence de substances nocives telles que le tétrachlorure de carbone, le mercure et le chlorure de vinyle, dangereuses pour les consommateurs.



Face à ces défis, il est primordial de promouvoir des pratiques agricoles durables au Tchad. L'usage d'engrais organiques tels que le compost et le fumier est une alternative plus respectueuse de l'environnement.



De plus, il est crucial de sensibiliser les agriculteurs aux risques liés à l'utilisation excessive d'engrais chimiques et de les encourager à adopter des méthodes agricoles plus respectueuses de l'écosystème.



L'utilisation d'engrais chimiques au Tchad présente des avantages, mais aussi des inconvénients. Alors que ces engrais peuvent améliorer les rendements agricoles, ils peuvent également causer des problèmes environnementaux et de santé.



Il est donc essentiel que le gouvernement et ses partenaires trouvent un équilibre entre l'utilisation d'engrais chimiques et la préservation de l'environnement pour garantir un développement agricole durable au Tchad.





