Tchad : violences dans la sous-préfecture de Kim, "la situation est sous contrôle" (préfet)

MAYO KEBBI EST - "La situation est sous contrôle" au lendemain d'une dispute qui a dégénéré et fait trois morts dans la sous-préfecture de Kim, informe à Alwihda Info le préfet de département de Mayo-Boneye, Ahmat Hissein Awam.



"Tout est calme. On cherche à régler le conflit. Un incident a dégénéré mais il a pu rapidement être circonscrit", ajoute le préfet.



Selon lui, tout est parti d'un conflit lié à la dévastation d'un champs. "Les protagonistes sont des gens qui ont vécu en harmonie pendant 30 ans", explique Ahmat Hissein Awam.



L'auteur des tirs ayant fait trois morts a été interpellé par les forces de sécurité.



Des responsables provinciaux se disent surpris qu'un tel conflit meurtrier ait dégénéré entre des personnes qui cohabitent ensemble depuis trois décennies.



Depuis le dernier conflit de la Kabbia, plusieurs officiels soupçonnent des "mains invisibles" de "pousser" et "d'inciter" aux conflits afin que des violences "dégénèrent".