Tchad : visite d'un représentant de l'Ambassade de Chine à Alwihda Info

À la fin de l'entretien, le premier conseiller de l'ambassade de la République Populaire de la Chine au Tchad, Fang Funlong, s'est exprimé : "durant nos échanges avec les responsables du journal, nous avons discuté sur plusieurs sujets à savoir : les difficultés que rencontre la presse en ligne en général et Alwihda en particulier. Comme le savez, et comme tout autre journal, Alwihda a besoin d'un soutien matériel, technique et financier de la part de notre ambassade à travers une formation de qualité à ses reporters et des voyages vers la Chine que nous accordons souvent aux organes de presse du Tchad."



"Si aujourd'hui, nous avons visité le journal Alwihda, c'est grâce au courage et à l'abnégation de son personnel, mais aussi à la crédibilité de ce journal", a indiqué Fang Funlong.



"À travers cette visite, nous avons apporté 1000 masques pour permettre au personnel du journal de mieux se protéger contre la pandémie de Covid-19. Ce qui constitue un premier geste de la part de l'Ambassade de la République Populaire de la Chine au Tchad pour une bonne coopération entre nos deux institutions", a affirmé Fang Yun Long.



Le directeur de publication du journal Alwihda info, Djimet Wiche, a souligné que "ce geste de l'Ambassade de la République Populaire de la Chine au Tchad est non seulement salutaire mais aussi humanitaire pour le journal. Il prouve à suffisance que l'Ambassade de la République Populaire de la Chine au Tchad accorde une grande considération au journal."



"Je tiens à remercier infiniment l'ambassade de la République populaire de la Chine au Tchad pour ce geste noble qui mérite d'être salué par tous", a conclu Djimet Wiche.