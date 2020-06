Tchad : visite d'un représentant de l'ambassade de France à Alwihda Info

"Je suis venu voir la rédaction de Alwihda Info qui est l'un des principaux journaux d'information du Tchad, pour voir les conditions de travail, discuter sur les perspectives éventuelles de coopération avec Alwihda comme avec l'ensemble des médias", a déclaré Guillaume Delenda.



Il a souligné que "la presse au Tchad a des difficultés structurelles en terme de moyens, de capacités, mais arrive à faire un travail remarquable d'information du public, de plus en plus immédiat et rapide avec la presse en ligne maintenant. D'où l'intérêt pour nous de voir comment on peut renforcer les capacités pour un journalisme de qualité."