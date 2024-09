Tchad : visite de courtoisie du chef traditionnel de Sarh au Mbang de Bédaya

Le chef traditionnel de Sarh, Mahamat Moussa Bezo a effectué ce 17 septembre 2024, une visite de courtoisie au Mbang de Bédaya, sa Majesté Nguémadjita Mbangdibaye. L’objectif de cette visite est de renforcer les liens entre ces deux chefferies traditionnelles.



Cette initiative s'inscrit dans un effort de promotion de la cohabitation pacifique, et de la cohésion sociale entre les différentes communautés des deux provinces concernées.



Au cours de cette rencontre, les deux chefs traditionnels ont réaffirmé l'importance du dialogue et de la collaboration entre les chefferies pour préserver la paix et la stabilité, dans leurs territoires respectifs. Ils ont également souligné le rôle crucial des autorités traditionnelles dans la résolution des conflits locaux et la promotion du vivre-ensemble.



Pour le chef traditionnel de Sarh, Mahamat Moussa Bezo, cette démarche symbolise la volonté des deux chefferies de travailler main dans la main, pour le bien-être des populations et de continuer à consolider les relations historiques entre leurs communautés.



« La paix est un préalable à tout progrès, et le maintien de relations harmonieuses entre les populations est fondamental pour garantir un environnement propice au développement. Nous devons aussi encourager les jeunes à aimer le travail et le travail bien fait », a précisé Mahamat Moussa Bezo.



Le Mbang de Bédaya, sa Majesté Nguemadjita Mbangdibaye, a mis un accent sur l'importance de la paix et du vivre-ensemble, éléments essentiels pour le développement socioéconomique de leurs communautés. Les deux chefs traditionnels ont également évoqué l'importance de leur rôle dans la résolution des différends locaux, et la prévention des conflits, tout en appelant à un engagement collectif pour le bien-être de leurs peuples.



Ils ont insisté sur le fait que le développement socioéconomique ne peut être atteint sans une cohésion sociale solide, un dialogue constant et une collaboration entre les différentes communautés. En œuvrant ensemble pour renforcer ces valeurs, les chefs espèrent non seulement consolider les liens entre leurs chefferies, mais aussi contribuer à la stabilité, et à la prospérité des provinces du Moyen-Chari et du Mandoul.