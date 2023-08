Tchad : visite de travail du ministre de la Communication à Kélo

Le mercredi 16 août 2023, le Ministre de la Communication et Porte-parole du gouvernement, Aziz Mahamat Saleh, a entrepris une visite de travail à Kélo, dans la province du Tandjilé. À son arrivée, il a été chaleureusement accueilli par le gouverneur de la province, Eldjima Abdramane. Cette visite marque la cinquième étape depuis que le Ministre a entrepris son périple dans la zone méridionale du pays.



L'objectif principal de cette visite est d'évaluer les difficultés auxquelles font face les médias publics et privés de la province du Tandjilé. Après avoir souhaité la bienvenue au Ministre et à sa délégation, le Gouverneur Eldjima Abdramane a exhorté le Ministre à accélérer la mise en fonction de la station de Lai.



Le secrétaire adjoint du Ministère de la Communication, Mbaidiguim Elon, a présenté le rapport de la mission d'inspection. En conclusion, le Ministre de la Communication et Porte-parole du gouvernement, Aziz Mahamat Saleh, a souligné que les deux stations de la province du Tandjilé seront aménagées et que la station de Lai bénéficiera d'un moyen de transport. Il a également autorisé le gouverneur à le tenir informé de la mise en œuvre des recommandations.



Le Ministre a encouragé les radios privées à diffuser des informations en temps réel et aussi précises que possible. Selon lui, la radio est le moyen de communication le plus rapide pour transmettre un message. Le Ministre a également demandé aux autorités de notifier tous les médias afin qu'ils soient prêts à couvrir l'événement. Il a qualifié cette collaboration de partenariat plutôt que de dépendance. Il a annoncé son engagement à soutenir financièrement les médias locaux en élaborant un cahier des charges et en organisant des formations destinées aux journalistes des radios privées.



En outre, Aziz Mahamat Saleh a remis divers documents au Gouverneur de la Province du Tandjilé, dont le projet de constitution en cours.