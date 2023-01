Tchad : visite du vice-président du Conseil souverain de transition du Soudan

Le Vice-Président du Conseil souverain de transition du Soudan, le général Mahamat Hamdane Daglo, a entamé une visite officielle au Tchad ce 30 janvier. À son arrivée à l'aéroport Internationale Hassan Djamous de NDjamena, il a été accueilli par le Premier ministre de transition et chef du gouvernement d'union nationale, Saleh Kebzabo.



Les deux personnalités ont eu l'occasion de discuter brièvement dans le salon d'honneur de l'aéroport, avant que le général Mahamat Hamdane Daglo et sa délégation ne soient conduits au Palais de Toumaï pour rencontrer le président de transition, le général Mahamat Idriss Deby Itno.



Cette visite du vice-président du Conseil souverain de transition du Soudan témoigne de la volonté des deux pays de renforcer leur collaboration et de travailler ensemble sur des enjeux communs de développement et de stabilité.*



La veille, le président du Conseil souverain de transition, le général Abdelfattah Al Burhan, a rencontré le président de transition à N'Djamena.